Ассортимент сетевых магазинов на 90% состоит из российских продуктов

Доля продуктов отечественного производства на полках сетевых магазинов достигает 90%. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.
По данным торговых сетей, по большинству продуктов питания доля российских производителей достигает сегодня на полках 90% и более, — сказал Евтухов.
Также он добавил, что сейчас нет необходимости убирать с полок весь импортный товар, поскольку у покупателей должен быть выбор.
Комментарии2
Нет
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ОльгаГлавный бухгалтер
Уверяю Вас - все 100% отечественные. Недавно на Авито видела объявление - "Продам этикетки от ниток мулине DMC". Ну дальше, я думаю, сами поняли.