🔥«Клерк» помогает найти работу мечты! Собрали для вас топ лучших вакансий дня

Больничные ИП и самозанятых в 2024 году: успейте все оформить в 2023 году

Власти планировали в корне поменять систему оплаты больничных для ИП и распространить эту новую систему на самозанятых. Но эти планы пока не осуществились. Пока еще продолжают действовать старые правила и еще можно успеть оформить себе право на больничный на старых выгодных для ИП условиях. В этой статье рассказываем, как получить больничные в 2024 году.