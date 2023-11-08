Работающих пенсионеров хотят освободить от НДФЛ

Законопроект внесен в Госдуму.
У необлагаемых доходов будет лимит – 700 тыс. рублей.
Авторы проекта, депутаты от СЗРП во главе с Сергеем Мироновым, объясняют размер этого лимита так:
Средняя зарплата в 2021 году была 56,6 тыс. рублей в месяц или 679,4 тыс. рублей в год. Эту сумму округлили до 700 тыс. рублей.
Почему за основу взят именно 2021 год, авторы проекта не объясняют.
Для пенсионеров-ИП на ОСНО освобождения от НДФЛ не будет.
В пояснительной записке говорится, что законопроект позволит скомпенсировать наиболее нуждающимся работающим пенсионерам отсутствие индексации их пенсии.
При этом к проекту приложено отрицательное заключение Правительства, в котором говорится о выпадающих доходах местных бюджетов в случае принятия такой нормы.
Комментарии2
вряд ли примут
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
пришлось вспомнить: что такое "депутаты от СЗРП" (погуглила, справедливая россия), следовательно - популисты