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Работающих пенсионеров хотят освободить от НДФЛ

Доходы пенсионеров, работающих по трудовым договорам и договорам ГПХ, освободят от НДФЛ. Разработаны поправки в статью 217 НК РФ.
110

Законопроект внесен в Госдуму.

У необлагаемых доходов будет лимит – 700 тыс. рублей.

Авторы проекта, депутаты от СЗРП во главе с Сергеем Мироновым, объясняют размер этого лимита так:

Средняя зарплата в 2021 году была 56,6 тыс. рублей в месяц или 679,4 тыс. рублей в год. Эту сумму округлили до 700 тыс. рублей.

Почему за основу взят именно 2021 год, авторы проекта не объясняют.

Для пенсионеров-ИП на ОСНО освобождения от НДФЛ не будет.

В пояснительной записке говорится, что законопроект позволит скомпенсировать наиболее нуждающимся работающим пенсионерам отсутствие индексации их пенсии.

При этом к проекту приложено отрицательное заключение Правительства, в котором говорится о выпадающих доходах местных бюджетов в случае принятия такой нормы.

Комментарии

2
  • Логотип Юстас
    Юстас 16 минут назад

    вряд ли примут

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 13 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    пришлось вспомнить: что такое "депутаты от СЗРП" (погуглила, справедливая россия), следовательно - популисты

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Работающих пенсионеров хотят освободить от НДФЛ

Доходы пенсионеров, работающих по трудовым договорам и договорам ГПХ, освободят от НДФЛ. Разработаны поправки в статью 217 НК РФ.

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