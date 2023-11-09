Экспортерам из малого и среднего бизнеса увеличат субсидии до 1 млн рублей

Центр поддержки экспорта оплачивает 80% затрат МСП-экспортеров на транспортировку, сортировку и переупаковку товара для продажи за рубежом. Сейчас на такие субсидии Минэк планирует выделить 1 млн рублей.

Малый и средний бизнес может получать субсидии на транспортировку продукции за границу. Размер выплат собираются увеличить в два раза, до 1 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект приказа Министерства экономического развития.

Максимальная сумма субсидий увеличится с 500 тыс. до 1 млн рублей на одну компанию. Средства можно получить, если обратиться за услугами в центр поддержки экспорта (ЦПЭ).

Специалисты центра оказывают малым и средним предприятиям содействие в организации транспортировки и сортировки товаров, их маркировки и переупаковки. Услуги оказываются на территории РФ для товаров, которые будут отправляться за рубеж.

Оплата происходит по принципу софинансирования: 20% платит компания и 80% — ЦПЭ. Теперь на эти субсидии от центра поддержки экспорта выделили максимум 1 млн рублей.

Транспортная субсидия стала одной из самых действенных мер поддержки. Увеличение ее размера расширит возможности роста несырьевого экспорта, позволив российским производителем больше выходить на иностранные рынки и с более конкурентными ценами, — сказала руководитель исполкома «Деловой России» Нонна Каграманян.

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина рассказала, что сейчас только 1% МСП экспортирует свою продукцию. По сравнению с 2021 годом число таких экспортеров выросло на 13%.

Если у компаний будет больше возможностей для экспорта, то увеличится приток иностранной валюты в РФ, что поддержит курс рубля.