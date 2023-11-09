ФНС советует урегулировать задолженность только через ее сервисы, а все остальные — обманщики

ФНС рекомендует для урегулирования задолженности выбирать только Фонд содействия реструктуризации долга, который предоставляет услуги безвозмездно. Об этом сказано на сайте налоговой.
Другие организации и лица, которые предлагают урегулировать ее за деньги и при этом указывают, что являются партнером ФНС России, распространяют недостоверную информацию, — говорится в сообщении.
Кроме того, на официальном сайте ФНС появилась «Площадка реструктуризации долга». Сервис оказывает помощь тем, кто испытывает трудности с платежами.
Специалисты рассчитают, как восстановить платежеспособность и выбрать подходящий способ реабилитации. Это поможет сохранить бюджет и сам бизнес должника.
Комментарии1
Фонд содействия- у нас таких фондов полно,например содействия жкх,пусть ифнс ими заинтересуется-на каком основании они ведут сбор денежных средств