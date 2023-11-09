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ФНС советует урегулировать задолженность только через ее сервисы, а все остальные — обманщики

Налоговая настоятельно рекомендует обращаться только к официальным сервисам по урегулированию задолженности и не доверять сообщениям медиаторов, которые заявляют, что сотрудничают с ФНС. Это неправда.
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ФНС рекомендует для урегулирования задолженности выбирать только Фонд содействия реструктуризации долга, который предоставляет услуги безвозмездно. Об этом сказано на сайте налоговой.

Другие организации и лица, которые предлагают урегулировать ее за деньги и при этом указывают, что являются партнером ФНС России, распространяют недостоверную информацию, — говорится в сообщении.

Кроме того, на официальном сайте ФНС появилась «Площадка реструктуризации долга». Сервис оказывает помощь тем, кто испытывает трудности с платежами.

Специалисты рассчитают, как восстановить платежеспособность и выбрать подходящий способ реабилитации. Это поможет сохранить бюджет и сам бизнес должника.

Комментарии

1
  • Логотип Юстас
    Юстас 47 минут назад

    Фонд содействия- у нас таких фондов полно,например содействия жкх,пусть ифнс ими заинтересуется-на каком основании они ведут сбор денежных средств

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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