ФНС советует урегулировать задолженность только через ее сервисы, а все остальные — обманщики

Налоговая настоятельно рекомендует обращаться только к официальным сервисам по урегулированию задолженности и не доверять сообщениям медиаторов, которые заявляют, что сотрудничают с ФНС. Это неправда.

ФНС рекомендует для урегулирования задолженности выбирать только Фонд содействия реструктуризации долга, который предоставляет услуги безвозмездно. Об этом сказано на сайте налоговой.

Другие организации и лица, которые предлагают урегулировать ее за деньги и при этом указывают, что являются партнером ФНС России, распространяют недостоверную информацию, — говорится в сообщении.

Кроме того, на официальном сайте ФНС появилась «Площадка реструктуризации долга». Сервис оказывает помощь тем, кто испытывает трудности с платежами.

Специалисты рассчитают, как восстановить платежеспособность и выбрать подходящий способ реабилитации. Это поможет сохранить бюджет и сам бизнес должника.