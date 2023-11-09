У 42% самозанятых есть основная работа по трудовому договору

Для 42% самозанятых работа на себя — это только подработка, у них заключен трудовой договор с основным работодателем. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на информацию от ФНС.
Такой вид комбинированной занятости позволяет самозанятым не терять доступ к социальным гарантиям.
Также работа по трудовому договору обеспечивает непрерывную уплату взносов для формирования пенсии.
Сейчас в стране зарегистрированы больше 8,8 млн самозанятых, из них полностью работает на себя только 3,7 млн человек, а у остальных заключены трудовые договоры с компаниями.
Существует предел доходов в 2,4 млн рублей. Из-за этого ограничения статус самозанятого очень часто дополняет занятость по основному месту деятельности, — сказал декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнев.
Летом в Госдуму внесли законопроект, который увеличит лимит доходов самозанятых с 2,4 млн до 4,8 млн рублей.
О том, что будет с режимом самозанятых в 2024 году, расскажет Артур Шибаев на Новогодней Бухгалтерской Клерк.Конференции. Она пройдет14 декабря в Краснодаре.
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Комментарии1
зеленый офис
Потому что самозанятые - это как правило люди старающиеся монетизировать своё хобби, активные люди, которые пытаются попробовать себя в чём то новом, в бизнесе.