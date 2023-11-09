У 42% самозанятых есть основная работа по трудовому договору

Самозанятые, которые одновременно работают по трудовому договору, сохраняют право на получение социальных гарантий и пенсии.

Для 42% самозанятых работа на себя — это только подработка, у них заключен трудовой договор с основным работодателем. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на информацию от ФНС.

Такой вид комбинированной занятости позволяет самозанятым не терять доступ к социальным гарантиям.

Также работа по трудовому договору обеспечивает непрерывную уплату взносов для формирования пенсии.

Сейчас в стране зарегистрированы больше 8,8 млн самозанятых, из них полностью работает на себя только 3,7 млн человек, а у остальных заключены трудовые договоры с компаниями.

Существует предел доходов в 2,4 млн рублей. Из-за этого ограничения статус самозанятого очень часто дополняет занятость по основному месту деятельности, — сказал декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнев.

Летом в Госдуму внесли законопроект, который увеличит лимит доходов самозанятых с 2,4 млн до 4,8 млн рублей.