Правительство определилось, кого считать малой технологической компанией

Статус МТК могут получить предприятия с годовой выручкой до 4 млрд рублей, которые работают в приоритетных областях экономики.

Правительство утвердило порядок определения малых технологических компаний (МТК). Об этом сказано на сайте кабмина.

Претендовать на статус МТК может компания с выручкой до 4 млрд рублей, которая работает в приоритетных отраслях экономики. В том числе в сельском хозяйстве, в сфере информации и связи, туризма, образования и здравоохранения.

Предусмотрено больше 90 видов экономической деятельности.

В зависимости от выручки компании будут разделены на:

стартапы с минимальным показателем выручки ( не больше 1 млн рублей );

стартапы с объемом выручки больше 1 млн, но меньше 300 млн рублей ;

ранние компании, у которых выручка от 300 млн до 2 млрд рублей;

зрелые компании (выручка от 2 до 4 млрд рублей).

Специальные центры экспертизы будут определять соответствие объема выручки основному виду экономической деятельности, а также оценивать уровень научно-технического потенциала организаций.

Недавно мы писали, что малые инновационные и технологические компании смогут получать господдержку.