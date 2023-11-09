Банки

Хакеры взломали сайты трех банков и разместили сообщения о приостановке выплат по вкладам

Фейковые публикации о заморозке вкладов были удалены, банки работают в штатном режиме и готовят опровержение.
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Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), Фора-Банк и БЖФ Банк назвали взломом сообщения о приостановлении выплат по вкладам клиентов. Об этом пишет «РБК».

В фейковых публикациях было сказано, что с 13 ноября все деньги со счетов и складов будут переведены в Облигации федерального займа (ОФЗ), а также, что вкладчики не смогут получить свой процентный доход.

Данная информация не соответствует действительности. Банк работает в штатном режиме, обслуживает клиентов без перебоев и вклады принимает и выдает согласно условиям, — сказали в Фора-Банке.

В поддержке БЖФ Банка заявили, что некорректную информацию уже удалили с сайта кредитной организации и скоро появится опровержение.

Сотрудники ВБРР также объяснили, что информация о заморозке вкладов – это ложь, банк обслуживает вкладчиков в прежнем режиме.

В компании Positive Technologies, которая занимается кибербезопасностью, рассказали, что хакерам в среднем нужно пять дней на проникновение в сеть российского банка и еще два дня на получение полного контроля.

По оценке аналитиков из RTM Gruop, число проникновений злоумышленников в информационные системы банка с помощью сотрудников организации в 2022 году выросли до 50%, тогда как в 2021 году их было 30%.

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