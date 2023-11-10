👊 Предложили повысить ставку налога на прибыль для бизнеса, который повышает цены

В Минфин поступило предложение установить повышенную ставку налога на прибыль для бизнеса, который повышает цены на свои товары и услуги. Чем чаще повышение цен, тем выше ставка.
Но ведомство эту идею не поддержало (письмо от 25.10.2023 № 03-03-07/101556).
Ставка по налогу на прибыль является адвалорной (установлена в процентах). Чем больше прибыль, тем больше налог.
Таким образом, сумма налога на прибыль, исчисленная по общеустановленной ставке (20%), увеличивается пропорционально увеличению суммы прибыли.
Кроме того, в рыночных условиях ценообразование зависит в основном от соотношения спроса и предложения. Повышение ставки не остановит рост цен.
Как правильно считать налог на прибыль
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