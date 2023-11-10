Налоги, взносы, пошлины

Госдума сохранит налоговые льготы для компаний, которые работают с иностранцами

Компаниям разрешат применять налоговые льготы, которые раньше были в соглашении об избежании двойного налогообложения. Важно, чтобы договоры с иностранными организациями были заключены до 5 марта 2022 года.
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Госдума во втором чтении приняла законопроект о восстановлении налоговых льгот, которые действовали до приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными государствами.

Согласно законопроекту, будут восстановлены налоговые льготы, которые раньше действовали для российских компаний при платежах за рубеж.

Это могут быть:

  • выплаты процентов иностранным банка и экспортно-кредитным агентствам;

  • оплата покупки морских судов;

  • роялти за права на трансляции международных спортивных событий;

  • выплаты за право пользования международным развлекательным и спортивным контентом;

  • лизинговые платежи на самолеты, включая вспомогательные силовые установки и авиационные двигатели;

  • лицензионные платежи по действующим договорам за предоставление права пользования программным обеспечением и другими нематериальными активами, у которых нет аналогов на российском рынке.

Предлагаемый порядок налогообложения применятся при условии подтверждения наличия у иностранных организаций фактического права на получаемый доход и подтверждения факта отсутствия взаимозависимости между российской организацией, выплачивающей доход, и иностранной организацией-получателем дохода, — сказано в пояснительной записке.

Льготы будут распространятся на договоры, подписанные с иностранными организациями до 5 марта 2022 года.

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