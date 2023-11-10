«Почта России» сделала отправку посылок за рубеж на 25% дешевле

Бизнес до конца января 2024 года сможет отправлять посылки в 130 стран со скидкой в 25%. Кроме того, владельцы интернет-магазинов и продавцы маркетплейсов смогут получить субсидии до 80% от стоимости международной доставки.

До конца января 2024 года будут действовать новые тарифы «Почты России» на доставку международных посылок и EMS-отправлений для корпоративных клиентов. Об этом сказано на сайте почты.

Отправлять посылки на 25% дешевле можно во все 130 стран, доступных для экспорта с «Почтой», — говорится в сообщении.

Новый тариф смогут применять юридические лица и ИП, которые в последние шесть месяцев не отправляли за границу посылок через «Почту России».

Также выгодные условия будут доступны новым корпоративным клиентам почты после заключения договора.

По программе субсидирования доставки за границу скидку до 80% могут получить российские компании, которые экспортируют товары отечественного производства. К ним относятся владельцы интернет-магазинов, маркетплейсов и сервисные провайдеры с аккредитацией от АО «Российского экспортного центра».

Условия действуют на отправку мелких пакетов, посылок и EMS в любые страны и в неограниченном количестве.