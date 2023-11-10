Через пять лет можно выйти из ООО без НДФЛ

Разъяснение дает Минфин в письме от 25.10.2023 № 03-04-06/101345.
Сумму определяют на основании данных бухотчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества.
Если доля была им оплачена не полностью, то выплатят действительную стоимость оплаченной части доли.
При этом по норме статьи 217 НК не облагаются НДФЛ доходы от реализации долей участия в уставном капитале ООО при условии, что они непрерывно принадлежали налогоплательщику более 5 лет.
Однако, если компания выплатит бывшему учредителю больше, чем рассчитанная действительная стоимость доли, то с превышения надо удержать НДФЛ.
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