🔥Задумались о новой работе? «Клерк» собрал для вас лучшие вакансии дня!

Когда можно заменить ежегодный отпуск денежной компенсацией

Приближается зима — время «Х» в теме отпусков. До 15 декабря надо согласовать и утвердить график отпусков на будущий год. При этом надо закрыть и свести к минимуму «хвосты» отпусков, а остатки — учесть в новом графике. Срочность задачи рождает быстрые решения. Одно из них — компенсировать не отгулянные дни отпуска. Можно ли это сделать?