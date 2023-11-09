🔥Задумались о новой работе? «Клерк» собрал для вас лучшие вакансии дня!

Каких специалистов ищут сегодня:
Бухгалтер на первичную документацию Зарплата от 70000 до 70000 ₽, Москва, Полный день
Бухгалтер товаровед (с опытом в ювелирной ) Зарплата от 70000 до 120000 ₽, Москва, Полный день
Главный бухгалтер (НКО) Зарплата от 180000 до 250000 ₽, Москва, Полный день
Бухгалтер на первичку, расчет зарплаты, кадры и банк Зарплата от 40000 до 70000 ₽, Удаленно, Полный день
Офис-менеджер / Секретарь на ресепшн Зарплата от 70000 до 85000 ₽, Москва, Полный день
Специалист поддержки клиентов Зарплата от 38200 до 50300 ₽, Удаленно, Полный день
Бухгалтер-консультант 1С:ЗУП Зарплата от 30000 до 80000 ₽, Курск, Полный день
Специалист технической поддержки Зарплата от 46000 ₽, Удаленно, Полный день
Следить за вакансиями удобно на сайте в разделе Клерк.Работа или в телеграм-канале Бух.Джоб
Клерк.Работа
Еженедельная подборка свежих и интересных вакансий в бухгалтерии, аудите и финансах
Комментарии