😟 ИП сокрушаются, что за фиксированные взносы им дают мало баллов для пенсии

Будущая пенсия ИП формируется очень медленными темпами. Раньше предпринимателям давали 1 балл в год, а теперь – и того меньше. Между тем, для права на пенсию надо набрать как минимум 30 баллов.

Обсуждение этой темы идет на форуме «Клерка».

«Увеличить пенсию становится еще сложнее, так как величина ИПК без учета доходов свыше 300 тыс. руб. окажется меньше единицы», – сокрушается наш читатель.

На лицевом счете (ИЛС) бизнесмена в СФР отражается не вся уплаченная сумма фиксированных взносов, а только часть от взносов на ОПС.

Раньше это было 16% от 22% взносов на ОПС, теперь – 58,2603% от общих взносов.

Как в 2023 году будут пересчитывать взносы ИП в пенсионные баллы, мы разбирали здесь.

Речь идет о взносах, которые отражаются на ИЛС, то есть – индивидуальная часть тарифа. Потом эту сумму трансформируют в баллы.

Но на количество баллов влияет не только размер фиксированных взносов, но и размер предельной базы. Из-за того, что она растет большими темпами, баллы уменьшаются.

Смотрите в нашей таблице, сколько баллов заработает ИП за 2022 – 2024 годы.

Показатель 2022 2023 2024 Фиксированные взносы 34 445 (ОПС) 45 842 49 500 Предельная база 1 565 000 1 917 000 2 225 000 Взносы, которые будут на ИЛС 34 445/ 22 % х 16 % = 25 050,91 45 842 х 58,2603 % = 26 707,69 49 500 х 58,2603% = 28 838,85 Пенсионные баллы 25 050,91 / (1 565 000 х 16%) х 10 = 25 050,91 / 250 400 х 10 = 1,000 26 707,69 / (1 917 000 х 30% х 53,4%) х 10 = 26 707,69 / 307 103,40 х 10 = 0,870 28 838,85 / (2 225 000 х 30% х 53,4%) х 10 = 28 838,85 / 356 445 х 10 = 0,809

Как видите, с каждым годом взносы все больше, а баллов за них дают все меньше.

Сколько будет стоить один пенсионный балл в 2024 году, смотрите здесь.

Кстати, как отметили наши читатели, гораздо больше баллов можно заработать, оформив уход за 80-летней бабушкой, чем при ведении бизнеса.

За бабушку дают 1,8 балла, а за бизнес – 0,8.