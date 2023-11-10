😟 ИП сокрушаются, что за фиксированные взносы им дают мало баллов для пенсии

Обсуждение этой темы идет на форуме «Клерка».
«Увеличить пенсию становится еще сложнее, так как величина ИПК без учета доходов свыше 300 тыс. руб. окажется меньше единицы», – сокрушается наш читатель.
На лицевом счете (ИЛС) бизнесмена в СФР отражается не вся уплаченная сумма фиксированных взносов, а только часть от взносов на ОПС.
Раньше это было 16% от 22% взносов на ОПС, теперь – 58,2603% от общих взносов.
Как в 2023 году будут пересчитывать взносы ИП в пенсионные баллы, мы разбирали здесь.
Речь идет о взносах, которые отражаются на ИЛС, то есть – индивидуальная часть тарифа. Потом эту сумму трансформируют в баллы.
Но на количество баллов влияет не только размер фиксированных взносов, но и размер предельной базы. Из-за того, что она растет большими темпами, баллы уменьшаются.
Смотрите в нашей таблице, сколько баллов заработает ИП за 2022 – 2024 годы.
Показатель
2022
2023
2024
Фиксированные взносы
34 445 (ОПС)
45 842
49 500
Предельная база
1 565 000
1 917 000
2 225 000
Взносы, которые будут на ИЛС
34 445/ 22 % х 16 % = 25 050,91
45 842 х 58,2603 % = 26 707,69
49 500 х 58,2603% = 28 838,85
Пенсионные баллы
25 050,91 / (1 565 000 х 16%) х 10 = 25 050,91 / 250 400 х 10 = 1,000
26 707,69 / (1 917 000 х 30% х 53,4%) х 10 = 26 707,69 / 307 103,40 х 10 = 0,870
28 838,85 / (2 225 000 х 30% х 53,4%) х 10 = 28 838,85 / 356 445 х 10 = 0,809
Как видите, с каждым годом взносы все больше, а баллов за них дают все меньше.
Сколько будет стоить один пенсионный балл в 2024 году, смотрите здесь.
Кстати, как отметили наши читатели, гораздо больше баллов можно заработать, оформив уход за 80-летней бабушкой, чем при ведении бизнеса.
За бабушку дают 1,8 балла, а за бизнес – 0,8.
Комментарии1
Абсолютно жульнические пенсионные правила. И самое отвратительное, что те кто эти правила придумали сами то пенсии получают по другим законам/правилам...