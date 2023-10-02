Сколько будет стоить один пенсионный балл в 2024 году

Правительственный законопроект внесен в Госдуму.
Увеличится и запланированная ранее стоимость пенсионного балла, и размер фиксированной выплаты.
Смотрите в нашей таблице, какие показатели были запланированы ранее и как будет по законопроекту.
Было на 2024 год
Будет на 2024 год
Пенсионный балл
129,46 руб.
133,05 руб.
Фиксированная выплата
7 915,43 руб.
8 134,88 руб.
Увеличение по сравнению с показателями 2023 года составит 7,5%.
О том, как вашу зарплату будут пересчитывать в пенсионные баллы в 2023 году, мы рассказывали тут.
Формула такая:
Посчитают 30% от вашей зарплаты, от которых высчитают 72,8%, от которых посчитают 53,4%. Получится сумма взносов на ИЛС.
Затем посчитают количество баллов: взносы на ИЛС / взносы от предельной базы х 10.
Смотрите в нашей таблице, какую прибавку к пенсии вы заработаете при зарплате в 40 тыс. рублей в 2023 и 2024 годах.
Показатель
2023
2024
Зарплата
480 000
480 000
Взносы по единому тарифу
480 000×30% = 144 000,00
Взносы на ОПС
144 000×72,8% = 104 832
Взносы, которые будут на ИЛС
104 832 / 72,8% х 53,4% = 76 896
Предельная база
1 917 000
2 225 000
Взносы от предельной базы
1 917 000 х 30% х 53,4% = 307 103,40
2 225 000 х 30% х 53,4% = 356 445
Пенсионные баллы
76 896 / 307 103,40 х 10 = 2,504
76 896 / 356 445 х 10 = 2,157
Стоимость пенсионного балла
123,77
133,05
Прибавка к будущей пенсии
2,504 х 123,77 = 309,92
2,157 х 133,05 = 286,99
Как узнать размер своей будущей пенсии, мы рассказывали тут.
Комментарии3
Бух-оптимист
Ух ты!!! И сами заживём, и другим покажем, как!
И все к нам потянутся.
Стоимость пенсионного бала вырастет на 7,5%, а предельная база - на 16%. Таким образом при неизменной зарплате все равно люди заработают меньше денег на пенсию.
То есть, ее (будущую пенсию) как бы повышают, но по факту она уменьшается)
Увеличивают стоимость баллов, уменьшая их количество
Вот такой вот обман... Стоимость балла вроде стала больше, а пенсия за этот балл меньше.. Но те кто эти законы сочиняет и принимает, свою пенсию получат по другим, более "справедливым" законам