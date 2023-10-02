Индексация пенсий

Сколько будет стоить один пенсионный балл в 2024 году

Стоимость пенсионного балла в 2024 году, заложенную сейчас в законе, увеличат.
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Правительственный законопроект внесен в Госдуму.

Увеличится и запланированная ранее стоимость пенсионного балла, и размер фиксированной выплаты.

Смотрите в нашей таблице, какие показатели были запланированы ранее и как будет по законопроекту.

Было на 2024 год

Будет на 2024 год

Пенсионный балл

129,46 руб.

133,05 руб.

Фиксированная выплата

7 915,43 руб.

8 134,88 руб.

Увеличение по сравнению с показателями 2023 года составит 7,5%.

О том, как вашу зарплату будут пересчитывать в пенсионные баллы в 2023 году, мы рассказывали тут.

Формула такая:

Посчитают 30% от вашей зарплаты, от которых высчитают 72,8%, от которых посчитают 53,4%. Получится сумма взносов на ИЛС.

Затем посчитают количество баллов: взносы на ИЛС / взносы от предельной базы х 10.

Смотрите в нашей таблице, какую прибавку к пенсии вы заработаете при зарплате в 40 тыс. рублей в 2023 и 2024 годах.

Показатель

2023

2024

Зарплата

480 000

480 000

Взносы по единому тарифу

480 000×30% = 144 000,00

Взносы на ОПС

144 000×72,8% = 104 832

Взносы, которые будут на ИЛС

104 832 / 72,8% х 53,4% = 76 896

Предельная база

1 917 000

2 225 000

Взносы от предельной базы

1 917 000 х 30% х 53,4% = 307 103,40

2 225 000 х 30% х 53,4% = 356 445

Пенсионные баллы

76 896 / 307 103,40 х 10 = 2,504

76 896 / 356 445 х 10 = 2,157

Стоимость пенсионного балла

123,77

133,05

Прибавка к будущей пенсии

2,504 х 123,77 = 309,92

2,157 х 133,05 = 286,99

Как узнать размер своей будущей пенсии, мы рассказывали тут.

Комментарии

3
  • Логотип Алексей Т
    Алексей Т 39 минут назад

    Бух-оптимист

    Ух ты!!! И сами заживём, и другим покажем, как!

    И все к нам потянутся.

  • Логотип бух2007
    бух2007
    33 минуты назад

    Стоимость пенсионного бала вырастет на 7,5%, а предельная база - на 16%. Таким образом при неизменной зарплате все равно люди заработают меньше денег на пенсию.

    То есть, ее (будущую пенсию) как бы повышают, но по факту она уменьшается)

    Увеличивают стоимость баллов, уменьшая их количество

  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 29 минут назад

    Вот такой вот обман... Стоимость  балла вроде стала больше, а пенсия за этот  балл меньше.. Но те кто эти законы сочиняет и принимает, свою пенсию получат по другим, более "справедливым" законам   

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