Сколько будет стоить один пенсионный балл в 2024 году

Стоимость пенсионного балла в 2024 году, заложенную сейчас в законе, увеличат.

Правительственный законопроект внесен в Госдуму.

Увеличится и запланированная ранее стоимость пенсионного балла, и размер фиксированной выплаты.

Смотрите в нашей таблице, какие показатели были запланированы ранее и как будет по законопроекту.

Было на 2024 год Будет на 2024 год Пенсионный балл 129,46 руб. 133,05 руб. Фиксированная выплата 7 915,43 руб. 8 134,88 руб.

Увеличение по сравнению с показателями 2023 года составит 7,5%.

О том, как вашу зарплату будут пересчитывать в пенсионные баллы в 2023 году, мы рассказывали тут.

Формула такая: Посчитают 30% от вашей зарплаты, от которых высчитают 72,8%, от которых посчитают 53,4%. Получится сумма взносов на ИЛС. Затем посчитают количество баллов: взносы на ИЛС / взносы от предельной базы х 10.

Смотрите в нашей таблице, какую прибавку к пенсии вы заработаете при зарплате в 40 тыс. рублей в 2023 и 2024 годах.

Показатель 2023 2024 Зарплата 480 000 480 000 Взносы по единому тарифу 480 000×30% = 144 000,00 Взносы на ОПС 144 000×72,8% = 104 832 Взносы, которые будут на ИЛС 104 832 / 72,8% х 53,4% = 76 896 Предельная база 1 917 000 2 225 000 Взносы от предельной базы 1 917 000 х 30% х 53,4% = 307 103,40 2 225 000 х 30% х 53,4% = 356 445 Пенсионные баллы 76 896 / 307 103,40 х 10 = 2,504 76 896 / 356 445 х 10 = 2,157 Стоимость пенсионного балла 123,77 133,05 Прибавка к будущей пенсии 2,504 х 123,77 = 309,92 2,157 х 133,05 = 286,99

Как узнать размер своей будущей пенсии, мы рассказывали тут.