Расходы по налогу на прибыль

⚡ Повышают нормы компенсации за личное авто. Вместо 1 200 будет 2 400 руб.

Размер компенсации за использование личного авто сотрудников в служебных целях увеличится вдвое.
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Проект Минфина опубликован на федеральном портале.

Напомним, действующие нормы утверждены постановлением Правительства от 08.02.2002 № 92. В него внесут поправки.

Смотрите в нашей таблице, как изменится компенсация.

Транспортное средство

В 2023 году

В 2024 году

Легковое авто с объемом двигателя до 2 000 куб. см

1 200

2 400

Легковое авто с объемом двигателя свыше 2 000 куб. см

1 500

3 000

Мотоциклы

600

1 200

Новые нормы должны заработать с 1 января 2024 года.

План изменить размер компенсации заложен в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы.  

Комментарий главного редактора «Клерка»

Расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных авто относят к числу прочих расходов для налога на прибыль, но только в пределах нормы.

При УСН такие расходы тоже учитываются (письмо Минфина от 15.01.2020 № 03-11-11/1198).

Минфин неоднократно утверждал, что в норму входит абсолютно все – износ, горюче-смазочные материалы, ремонт (см. письма от 29.06.2023 № 03-03-06/2/60502, от 27.01.2023 № 03-03-06/1/6339).

С учетом новых норм компенсация за личное авто в бизнесе будет такая же, как в бюджете.

Комментарии

1
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 1 час назад

    Ирина

    Размер компенсации за использование личного авто сотрудников в служебных целях увеличится вдвое.

    Вот это да, теперь заживём. Эдак сколько теперь км проехать можно, сколько запчастей накупить...

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Расходы по налогу на прибыль

⚡ Повышают нормы компенсации за личное авто. Вместо 1 200 будет 2 400 руб.

Размер компенсации за использование личного авто сотрудников в служебных целях увеличится вдвое.

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