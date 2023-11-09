⚡ Повышают нормы компенсации за личное авто. Вместо 1 200 будет 2 400 руб.

Проект Минфина опубликован на федеральном портале.

Напомним, действующие нормы утверждены постановлением Правительства от 08.02.2002 № 92. В него внесут поправки.

Смотрите в нашей таблице, как изменится компенсация.

Легковое авто с объемом двигателя до 2 000 куб. см

В 2024 году

В 2023 году

Новые нормы должны заработать с 1 января 2024 года.

План изменить размер компенсации заложен в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных авто относят к числу прочих расходов для налога на прибыль, но только в пределах нормы.

При УСН такие расходы тоже учитываются (письмо Минфина от 15.01.2020 № 03-11-11/1198).

Минфин неоднократно утверждал, что в норму входит абсолютно все – износ, горюче-смазочные материалы, ремонт (см. письма от 29.06.2023 № 03-03-06/2/60502, от 27.01.2023 № 03-03-06/1/6339).