🎓Вебинар. Воинский учет: последние новости + образцы документов. 29 ноября в 15:00 мск!

Воинский учет ужесточается. Грядут изменения и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Каждая организация обязана встать на воинский учет. Игнорировать воинский учет не получится, так как штрафы значительные — до 500 тыс. рублей. На вебинаре не просто разберем, как теперь надо вести воинский учет в организации, но и дадим образцы всех документов по воинскому учету. Сможете оставить их себе после вебинара.

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Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра

На вебинаре разберем:

Новые правила воинского учета.

Реестр воинского учета.

Постановка организации на воинский учет.

Обязанности по ведению воинского учета в организации.

Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.

План мероприятий по воинскому учету организации.

Приказ по воинскому учету.

Информирование военкоматов.

Новые штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.

Ответы на вопросы.

Бонус от спикера:

Образцы документов.

Конспект вебинара.

Ждем вас на вебинаре 29 ноября в 15:00 мск!