🎓Вебинар. Все про самозанятых-иностранцев: получение РВП или ВНЖ, регистрация в ФНС, уведомление МВД и нюансы расчетов. 28 ноября в 11:00 мск!

Разберитесь во всех нюансах сотрудничества с иностранцами-самозанятыми вместе с экспертом в области самозанятости, руководителем департамента клиентского сервиса Самозанятые.рф, Эльдаром Ахметьяновым.
На вебинаре разберем:
Что такое самозанятость сегодня.
Кто может быть самозанятым в РФ.
Какие работы или услуги могут выполнять самозанятые-иностранцы.
Почему работа с иностранными самозанятыми может быть удобнее и выгоднее для бизнеса.
Нюансы работы с самозанятыми-иностранцами.
Что изменится в работе с самозанятыми-иностранцами в 2024 году.
Ждем вас на вебинаре 28 ноября в 11:00 мск! Научим, как минимизировать риски и грамотно выстроить работу с иностранными специалистами, которые работают на себя.
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