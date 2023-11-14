Налоговики и ФСБ раскрыли схемы по нелегальному обороту алкоголя

Оптовые компании закупали без уплаты акцизов спирт для производства лекарств и парфюмерии, а остатки перепродавали на теневом рынке алкоголя через «технические» организации.

ФНС совместно с ФСБ вычислили две схемы, по которым предприниматели уклонялись от уплаты акцизов на спирт. Об этом узнал «РБК».

С 2020 года по первую половину 2023 года в нелегальный оборот могли вывести 11,4 млн дал из задекларированных объемов спирта, в том числе 7,6 млн дал медицинского спирта и 3,8 млн дал пищевого.

Сейчас спирт, который используют для производства медицинской и парфюмерно-косметической продукции, не облагается акцизом. Тогда как этиловый спирт для алкогольных напитков облагается акцизом в размере 613 рублей за литр.

Основные риски в этой отрасли заключаются в том, что нелегальная продажа спирта является уголовно наказуемым деянием, а весь доход, полученный преступным путем, подлежит изъятию. В случае, если бы спирт использовался для производства алкогольной продукции, то с нее был бы уплачен акциз и НДС, — сказали в ФНС.

Первая схема связана с поставками «техническим» компаниям. Налоговики провели анализ лицензированных оптовых компаний и заметили, что закупки спирта проходили регулярно, но продажи большей части купленного сырья не отражалась, а числилась в остатках на складах.

В реальности у организаций не было площадей для хранения, а сама их деятельность подходит под определение «технических компаний» с нулевой отчетностью и минимальным числом сотрудников.

Через два-три года такая фирма обычно ликвидировалась сама или по решению налогового органа как недействующая. А спирт, который якобы хранился на складе, на самом деле был давно продан за наличные, — рассказал собеседник издания.

Таким образом один из производителей медицинского спирта более чем за год продал 1,27 млн дал спиртосодержащих лекарственных средств, из которых 1,07 млн дал числятся на складе у оптовиков.

Спирт, не предназначенный для пищевых целей, может использоваться для производства суррогатного алкоголя, и уже стать реальной опасностью для жизни и здоровья людей, — сообщили в компании «Татспиртпром».

Вторая схема предполагает участие парфюмеров, которые закупают спирт с нулевым акцизом. Организации использовали для производства косметики, бытовой химии и парфюмерии только часть этанола, а остальной спирт уходил в нелегальный оборот. Это почти 40% от объема закупки.

Источник издания уточнил, что производители этилового спирта знали, что не вся их продукция используется для производства лекарств и парфюмерии. Такие нарушения квалифицируются по ч. 2 ст. 171.3 УК.