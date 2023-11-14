Россия и Белоруссия создали налоговый комитет Союзного государства

Теперь налоговые службы РФ и Белоруссии смогут обмениваться фискальными и налоговыми данными об операциях компаний, которые платят НДС.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании наднационального налогового комитета Союзного государства Белоруссии и России. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

Только что Михаилом Владимировичем Мишустиным как главой союзного правительства подписано постановление об утверждении нового наднационального органа — наднационального налогового комитета, — сказал Мезенцев.

Наднациональный налоговый комитет создан для устранения барьеров во взаимной торговле между странами, для обеспечения целостности фискальной базы государств и формирования единого информационного пространства для обмена между налоговыми органами РФ и Белоруссии.

Будет создана интегрированная система по учету косвенных налогов, куда будет внесена информация об операциях плательщиков НДС двух стран.