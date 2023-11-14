Россия и Белоруссия создали налоговый комитет Союзного государства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании наднационального налогового комитета Союзного государства Белоруссии и России. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.
Только что Михаилом Владимировичем Мишустиным как главой союзного правительства подписано постановление об утверждении нового наднационального органа — наднационального налогового комитета, — сказал Мезенцев.
Наднациональный налоговый комитет создан для устранения барьеров во взаимной торговле между странами, для обеспечения целостности фискальной базы государств и формирования единого информационного пространства для обмена между налоговыми органами РФ и Белоруссии.
Будет создана интегрированная система по учету косвенных налогов, куда будет внесена информация об операциях плательщиков НДС двух стран.
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