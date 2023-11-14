Цифровой рубль

ВТБ представил механизм трансграничных платежей цифровыми рублями

Российские компании смогут мгновенно отправлять цифровые рубли на счета иностранных организаций. Первая транзакция прошла из России в Беларусь.
22

ВТБ первым создал схему трансграничных B2B-переводов в цифровых рублях. Об этом сказано на сайте банка.

Транзакция с переводом цифровых рублей из России и Беларусь прошла в режиме реального времени на форуме Finopolis-2023.

Для того, чтобы одна компания могла отправить средства на счет иностранного юрлица, достаточно выбрать получателя и указать необходимую сумму перевода. Средства в цифровых рублях мгновенно поступят на счет получателя.

Мы открываем новые возможности для трансграничных платежей и стоим на пороге создания международной децентрализованной системы расчетов в национальных цифровых валютах, в которой не будет монополистов, — сказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Сейчас операции с цифровым рублем тестируют участники фокус-группы из числа сотрудников российских банков.

Недавно мы писали, что массовое использование цифровой валюты начнется в 2025-2027 годах.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Обзоры для бухгалтера

    🚨 У пенсионеров не будет НДФЛ, у бухгалтеров он будет аж два раза в месяц, а 6-НДФЛ надо сдавать по новой форме, которой нет. Топ новостей за неделю

    Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

    3
    Маркетплейсы

    Селлеры на Wildberries и «Яндекс Маркете» смогут вести автоматическую бухгалтерию от «Тинькофф Бизнес»

    Онлайн-сервис автоматически получит сведения о продажах из личных кабинетов продавцов, а также рассчитает налоговую базу, сформирует платежки и годовую декларацию.

    14

    Календарь вебинаров

    27
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    НДФЛ на ЕНС: когда идет начисление и списание

    НДФЛ начисляют на ЕНС по уведомлениям, заменяя потом эти данные данными из 6-НДФЛ, резервируют тоже по уведомлениям, и списывают в первоочередном порядке.

    51
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Попадает ли производство товара в Казахстане под импорт?

    Коллеги, всех с пятницей! У руководителя гениальная мысль — произвести товар в Казахстане, подскажите такая сделка попадёт под режим импорта, когда мы его будем забирать в Россию со всеми вытекающими (Статформа и т.д.)? Большое спасибо!

    12
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Учитывается ли период декрета в стаже для больничного листа?

    Добрый день. Сотрудница была в декрете до начала трудовой деятельности. Соответственно в трудовой книжке этого периода нет. Учитывается ли этот период в стаж для расчёта больничного листа? Спасибо🙏💕

    15

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип Деловое слово
    Деловое слово
    Бухгалтеры

    Анекдот из жизни. Прием на работу начинается с юмора

    Меня как бухгалтера преследуют разные смешные ситуации, хочу поделиться вот таким анекдотом. Как проходит собеседование для бухгалтера?

    Анекдот из жизни. Прием на работу начинается с юмора
    37
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    Семейный кодекс

    Будут ли дивиденды, полученные с ценных бумаг, приобретенных до брака, относиться к общему имуществу супругов?

    До вступления в брак одним из супругов были приобретены акции компании, либо доля в обществе. Такое имущество относится к личной собственности супруга, т. е. общим не становится, а в случае его продажи полученный доход не поступает в общее имущество супругов. Но что будет с доходом от дивидендов, получаемым на регулярной основе, уже в браке?

    Будут ли дивиденды, полученные с ценных бумаг, приобретенных до брака, относиться к общему имуществу супругов?
    20

    Курсы повышения
    квалификации

    21     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Цифровой рубль

    ВТБ представил механизм трансграничных платежей цифровыми рублями

    Российские компании смогут мгновенно отправлять цифровые рубли на счета иностранных организаций. Первая транзакция прошла из России в Беларусь.

    22
    Логотип Финансовый юрист
    Финансовый юрист
    Однодневки

    Технический контрагент. Как распознать «фирму-однодневку»?

    В данном случае имеется в виду организация, не занимающаяся реальной экономической деятельностью, а использование ее для создания фиктивного документооборота с целью получения налоговых выгод, таких как вычет НДС или снижение налога на прибыль, когда основании отсутствуют.

    Технический контрагент. Как распознать «фирму-однодневку»?
    26
    Логотип proshtat.ru
    proshtat.ru
    Аутстаффинг

    Аутстаффинг персонала или вывод сотрудников за штат - что это?

    Как эффективно снять с себя все юридические риски за персонал и при этом экономить от 81 000 рублей в год с каждого сотрудника?

    24
    Логотип e.svetlickaya
    e.svetlickaya
    Ведение бизнеса

    А ваш бизнес готов к сезону распродаж? Чек-лист бухгалтеру и предпринимателю

    Всемирный день шоппинга, черная пятница, киберпонедельник. Вы точно готовы к наплыву покупателей? Давайте проверять!

    А ваш бизнес готов к сезону распродаж? Чек-лист бухгалтеру и предпринимателю
    1
    25

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Налоги, взносы, пошлины

    Россия и Белоруссия создали налоговый комитет Союзного государства

    Теперь налоговые службы РФ и Белоруссии смогут обмениваться фискальными и налоговыми данными об операциях компаний, которые платят НДС.

    41
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    План счетов

    Как устроен бухгалтерский счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства»

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счет 21 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

    Как устроен бухгалтерский счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства»
    89

    Разборы законов

    1 034
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Криптовалюта

    Криптобиржа Binance перестает обслуживать депозиты в рублях

    С 15 ноября Binance прекращает поддержку рублевых депозитов. Пользователи до 31 января 2024 года смогут вывести деньги или без комиссии перевести средства на новую площадку CommEX.

    45
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно ли получить копию сданного ранее отчёта в налоговой?

    Добрый день! Можно ли как-то, электронно или лично, в налоговой получить копию сданного ранее отчёта?

    30
    Уведомление по ЕНП

    Коды отчетных периодов по ЕНП для НДФЛ и страховых взносов до конца 2023 года

    Уведомление по ЕНП на НДФЛ и взносы сдают ежемесячно, причем до конца этого уведомление по НДФЛ можно сдавать дважды в месяц. А по взносам уведомление за последний месяц квартала не нужно, но декабрь – исключение.

    2
    145
    Онлайн-курсы для бухгалтеров

    🎉Такое нельзя пропустить! Черная пятница на «Клерке» — ждите скидки до 85% на все

    На «Клерке» вот-вот начнется распродажа! Успейте получить лучшие образовательные программы по выгодным ценам.

    🎉Такое нельзя пропустить! Черная пятница на «Клерке» — ждите скидки до 85% на все
    108
    Компенсация за неиспользованный отпуск

    Как посчитать компенсацию отпуска при увольнении в 2024 году

    При расчете компенсации за неиспользованный отпуск нужны три показателя: начисленная зарплата за расчетный период, дни расчетного периода и количество дней отпуска, которые надо компенсировать. В 2024 году при применении первого показателя (зарплаты) не забудьте учесть ее индексацию.

    125
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Нужно ли брать патент на декабрь, если выручка может превысить 60млн?

    Добрый день. Прошу совета. ИП магазин хоз товаров в разных регионах находится на УСН+Патент. Выручка за 3 квартала 40 млн, два патента заканчиваются 30 ноября. Есть ли смысл брать патент на декабрь, если есть сомнения, что уложимся в 60 млн по году включая выручку декабря?

    23
    Интернет и IT

    Совет Федерации требует заблокировать больше 50 VPN-сервисов

    Роскомнадзор проверит сервисы, которые предоставляют пользователям доступ к запрещенным в РФ интернет-ресурсам. Их могут заблокировать.

    1
    166