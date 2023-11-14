ВТБ представил механизм трансграничных платежей цифровыми рублями

Российские компании смогут мгновенно отправлять цифровые рубли на счета иностранных организаций. Первая транзакция прошла из России в Беларусь.

ВТБ первым создал схему трансграничных B2B-переводов в цифровых рублях. Об этом сказано на сайте банка.

Транзакция с переводом цифровых рублей из России и Беларусь прошла в режиме реального времени на форуме Finopolis-2023.

Для того, чтобы одна компания могла отправить средства на счет иностранного юрлица, достаточно выбрать получателя и указать необходимую сумму перевода. Средства в цифровых рублях мгновенно поступят на счет получателя.

Мы открываем новые возможности для трансграничных платежей и стоим на пороге создания международной децентрализованной системы расчетов в национальных цифровых валютах, в которой не будет монополистов, — сказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Сейчас операции с цифровым рублем тестируют участники фокус-группы из числа сотрудников российских банков.

Недавно мы писали, что массовое использование цифровой валюты начнется в 2025-2027 годах.