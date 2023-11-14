Криптобиржа Binance перестает обслуживать депозиты в рублях

С 15 ноября Binance прекращает поддержку рублевых депозитов. Пользователи до 31 января 2024 года смогут вывести деньги или без комиссии перевести средства на новую площадку CommEX.

Криптовалютная биржа Binance с 15 ноября прекратит поддержку фиатных депозитов в рублях. Об этом сказано на сайте компании.

Следуя решению об уходе из России и продажи бизнеса компании CommEX, Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях 15 ноября 2023 года. Вывод российских рублей будет доступен до 31 января 2024 года, — говорится в сообщении.

Пользователи смогут вывести средства или перевести их на новую площадку CommEX без комиссии.

Также до 31 января 2024 года можно выводить рубли через фиатных партнеров Binance, конвертировать их в криптовалюту на спотовом рынке площадки.

Недавно мы писали, что криптовалютная биржа Binance заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса компании CommEX.