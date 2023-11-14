Селлеры на Wildberries и «Яндекс Маркете» смогут вести автоматическую бухгалтерию от «Тинькофф Бизнес»

Онлайн-сервис автоматически получит сведения о продажах из личных кабинетов продавцов, а также рассчитает налоговую базу, сформирует платежки и годовую декларацию.

«Тинькофф Бизнес» запустил полностью автоматическую онлайн-бухгалтерию для продавцов, которые торгуют на Wildberries и «Яндекс Маркете». Об этом сказано на сайте банка.

Информация о продажах на маркетплейсах будет автоматически поступать в онлайн-бухгалтерию, селлерам больше не понадобится вручную выгружать данные из личных кабинетов.

Продавец должен продавать, а любая бюрократия отнимает время, которое может быть потрачено на продажи. Мы хотим, чтобы наши клиенты становились богаче, а поэтому половину основных вопросов мы берем на себя, и бухгалтерия — в топе этого списка, — сказал директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов.

Сервис с онлайн-бухгалтерией будет каждую неделю рассчитывать налоговую базу, формировать платежки по налогам и годовую декларацию.

Продавцу нужно будет только проверить и подписать электронные платежные документы.

Автоматическую бухгалтерию могут применять селлеры на Wildberries и «Яндекс Маркете», если они зарегистрированы как ИП с упрощенной системой налогообложения «Доходы».

Чтобы подключить онлайн-бухгалтерию для продаж с маркетплейсов, нужно в личном кабинете «Тинькофф Бизнеса» в разделе «Бухгалтерия» выбрать автоматическую загрузку отчетов.