Отступные при увольнении по соглашению сторон не облагаются НДФЛ и взносами

Разъяснение дает ФНС в письме от 27.10.2023 № ЗГ-3-11/13952.
Если изначально при заключении трудового договора в него не было включено условие о компенсации при увольнении, то можно заключить допсоглашение.
Выплата, связанная с увольнением работника, на основании соглашения сторон о расторжении трудового договора, не облагается НДФЛ и взносами в размере:
трехкратного размера среднего месячного заработка – в общем случае;
шестикратного размера среднего месячного заработка – для районов Крайнего Севера.
Если «золотой парашют» превышает этот размер, то превышение будет облагаться НДФЛ и взносами.
Как уволить работника по соглашению сторон в 2023, узнаете здесь.
Аналогичные разъяснения Минфин давал в письме от 27.09.2021 № 03-04-06/78016.
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