Отступные при увольнении по соглашению сторон не облагаются НДФЛ и взносами

При увольнении по соглашению сторон сотруднику может быть выплачена компенсация. В пределах трех средних зарплат она не облагается ни НДФЛ, ни страховыми взносами.

Разъяснение дает ФНС в письме от 27.10.2023 № ЗГ-3-11/13952.

Если изначально при заключении трудового договора в него не было включено условие о компенсации при увольнении, то можно заключить допсоглашение.

Выплата, связанная с увольнением работника, на основании соглашения сторон о расторжении трудового договора, не облагается НДФЛ и взносами в размере:

трехкратного размера среднего месячного заработка – в общем случае;

шестикратного размера среднего месячного заработка – для районов Крайнего Севера.

Если «золотой парашют» превышает этот размер, то превышение будет облагаться НДФЛ и взносами.

Как уволить работника по соглашению сторон в 2023, узнаете здесь.

Аналогичные разъяснения Минфин давал в письме от 27.09.2021 № 03-04-06/78016.