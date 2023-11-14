В Трибуне решают, когда именно надо отмечать День бухгалтера

В ноябре три дня бухгалтера. Какой же из них настоящий. Большинство клерков склонятся, что сегодня — 10 ноября.

Во всем мире сегодня, 10 ноября отмечают свой профессиональный праздник люди, без которых не может существовать ни одна компания — бухгалтеры. А праздник называется Международный день бухгалтерии.

А еще день бухгалтера будут отмечать 21 и 28 ноября. В Трибуне обсуждают, когда же настоящий праздник? 21-го — отмечают свой профессиональный праздник налоговики. С ними бухгалтеры не хотят праздновать. 28-го — День пьяного ежика. Тоже неоднозначный выбор. Большинство пользователей склоняется, что отмечать День бухгалтера над сегодня.

С профессиональным праздником, коллеги!💐 С любовью, Клерк❤️