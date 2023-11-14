Компенсация за неиспользованный отпуск

Как быть с выплаченной компенсацией отпуска после отказа от увольнения: что говорят Минтруд и Роструд

Сотрудник может передумать увольняться в самый последний момент, когда уже выплачена компенсация за неиспользованный отпуск. В этом случае увольнения нет и отпуск не сгорает, хотя компенсация за него уже поступила на карту.
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В этом случае сотрудник должен пойти в отпуск как обычно – по графику.

Удержать компенсацию при этом нельзя, потому что в ТК РФ нет нормы, позволяющей это делать. Сотрудник может сделать это добровольно.

Но если работник не вернет выплаченную ему при увольнении сумму компенсации, она подлежит зачету при начислении отпускных.

Такое разъяснения дает Роструд в письме от 01.11.2023 № ПГ/23258-6-1.

Недавно свою позицию по такой ситуации высказал Минтруд в письме от 18.09.2023 № 14-6/ООГ-5901. Там говорится, что в ТК РФ нет нормы про добровольный возврат компенсации в таком случае.

По мнению Минтруда, этот вопрос может быть урегулирован локальным нормативным актом работодателя или решен по договоренности с работником.

Как видите, Роструд дает более смелое разъяснение, разрешая в будущем не выплачивать отпускные, а зачесть в счет них полученную ранее компенсацию.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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