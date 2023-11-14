Когда работодателя заподозрят в нарушении ТК: новые критерии

Дополнят перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований трудового законодательства.

Проект опубликован на федеральном портале.

отсутствие кадровых изменений, при условии сокращения обязательных отчислений в СФР на 50%.

выявление признаков выплаты зарплаты ниже МРОТ путем соотношения ФОТ и количества работников за отчетный период;

Индикаторы риска — это параметры, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений.

Обо всех грядущих изменениях в трудовом законодательстве расскажет эксперт по трудовым отношениям, Елена Пономарева, на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 5 декабря!

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