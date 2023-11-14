🙆 Дело ясное, что дело темное. Бухгалтеры не понимают, как оформлять пособие по уходу за ребенком на договорников

С 2023 года застрахованными по временной нетрудоспособности и материнству стали, в том числе, работники на договорах ГПХ. За них платят взносы и им положены больничные, декретные, пособие по уходу за ребенком. Но как на практике оформить это пособие, никто не знает. Вопрос задали Минтруду. Ответ получен, но яснее не стало.
115

Дело в том, что в законе № 255-ФЗ есть условие для пособия по уходу:

  • работник должен фактически осуществлять уход за ребенком;

  • работник должен находиться в отпуске по уходу за ребенком.

Выполнить второе условие в отношении граждан, заключивших ГПД, невозможно, ведь отпуск дают только при трудовых договорах.

А приказ на отпуск бухгалтер должен передать в СФР. Но где его взять, если никакого отпуска нет?

К тому же непонятно, может ли договорник в период получения пособия продолжать работать или он должен в это время не работать.

Разъяснения Минтруд дал в письме от 27.10.2023 № 17-1/В-199.

Договорник пишет заявление на пособие. Заказчик в течение 3 дней должен передать в СФР информацию, в том числе: сведения о дате начала и дате окончания отпуска по уходу за ребенком.

Как увязать понятия «отпуск» и «ГПХ», Минтруд не объясняет.

В письме говорится лишь, что правила передачи страхователем сведений и документов для пособий лицам, работающим по договорам ГПХ, аналогичны тем, которые действуют для работников по трудовым договорам.

При этом работники по ГПД, являются застрахованными лицами только в период действия договора ГПХ.

После окончания срока действия договора ГПХ выплата пособия по уходу за ребенком прекращается.

Если договор прекратился, заказчик должен сообщить в СФР, что условия для пособия нарушены и его надо прекратить.

Скоро эта неопределенность должна закончится. Минтруд обещает разработать поправки в правила назначения пособия.

Про больничные работников на ГПХ мы рассказывали здесь.

Договорники имеют право на больничные при условии, что за предыдущий год за них платили взносы в сумме не менее стоимости страхового года (за 2022 год – 4 833,72 руб., за 2023 год – 5 652,22 руб.).

115

Комментарии

3
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 49 минут назад

    С 01.01.2024 г. к договорникам ГПХ еще и председатели совета дома добавятся... За которых надо будет страховые взносы платить, а где/на кого они работают и кто им отпуск будет давать непонятно   

    • Логотип бух2007
      бух2007
      29 минут назад

      С 01.01.2024 г. к договорникам ГПХ еще и председатели совета дома добавятся... За которых надо будет страховые взносы платить,

      за них и сейчас надо платить по мнению Минфина. Вот управляшкам радость - оформлять на них еще и б/л

  • Логотип бух2007
    бух2007
    26 минут назад

    самое интересно, что СФР взносы принимает с радостью по ГПХ, а как в ответ платить пособие - они в несознанку уходят. Хотят данные об отпуске по уходу, которых не будет. А на нет и суда нет. Вы главное деньги платите. )

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