Экс-глава УФНС получил шесть лет колонии за взятку

Руководитель УФНС по Омской области получил от бизнесмена взятку за то, чтобы компания не оказалась в списке выездных налоговых проверок.

Центральный районный суд Омска вынес приговор экс-руководителю УФНС Владимиру Репину. Налоговику дали шесть лет колонии строго режима за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сказано в телеграм-канале судов Омской области.

В 2021 году начальник УФНС по Омской области получил взятку от генерального директора «Нефтегазстроймонтаж» за то, чтобы компания не попала в список выездных налоговых проверок.

Владимира Репина признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК, конфисковали имущество на 10 млн рублей и приговорили к шести годам колонии строгого режима.

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