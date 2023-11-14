Банкомат «выплюнул» чужой миллион другому пользователю

В столице мужчина положил 1 млн в банкомат погасить ипотеку и ушел, не проверив зачисление. Аппарат «выплюнул» купюры, их забрал следующий в очереди к банкомату.

В Москве ипотечный заемщик чуть не лишился крупной суммы денег из-за ошибки в работе банкомата. 35-летний москвич пришел к банкомату, расположенному в одном из ТЦ в районе Говорово, чтобы погасить ипотеку. Положил в купюроприемник 995 тысяч рублей, банкомат их забрал, и кредитор ушел, не дождавшись подтверждения операции. В это время банкомат «выплюнул» деньги обратно.

Через 10 минут, так и не получив подтверждения на телефон, мужчина забеспокоился и позвонил в свой банк, где ему сообщили, что по какой-то причине банкомат не зачислил деньги и вернул их. Мужчина прибежал обратно к банкомату, но там уже ничего не было — купюры забрал неизвестный и скрылся.

Сообщается, что мужчина обратился в полицию и ему повезло — оперативники быстро вычислили человека, который заметил «выплюнутые» банкоматом купюры и забрал их себе.