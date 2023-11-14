Банкомат «выплюнул» чужой миллион другому пользователю

В Москве ипотечный заемщик чуть не лишился крупной суммы денег из-за ошибки в работе банкомата. 35-летний москвич пришел к банкомату, расположенному в одном из ТЦ в районе Говорово, чтобы погасить ипотеку. Положил в купюроприемник 995 тысяч рублей, банкомат их забрал, и кредитор ушел, не дождавшись подтверждения операции. В это время банкомат «выплюнул» деньги обратно.
Через 10 минут, так и не получив подтверждения на телефон, мужчина забеспокоился и позвонил в свой банк, где ему сообщили, что по какой-то причине банкомат не зачислил деньги и вернул их. Мужчина прибежал обратно к банкомату, но там уже ничего не было — купюры забрал неизвестный и скрылся.
Сообщается, что мужчина обратился в полицию и ему повезло — оперативники быстро вычислили человека, который заметил «выплюнутые» банкоматом купюры и забрал их себе.
Комментарии2
Главный бухгалтер
теперь эти деньги забрали менты! Во повезло!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Человеку спокойно, есть определенность, где его деньги))