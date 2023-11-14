Какие проводки надо сделать по давальческому сырью и как отразить его в акте КС-2

Как можно оспорить акт ФНС о несвоевременной оплате налогов?

Добрый день, немного опаздывала с оплатой НДФЛ так на счетах не было денег, но все уплачивала, долгов нету. ФНС отправили акт о том что мы не своевременно оплачивали налоги и штрафуют нас на 20% можно ли это как то оспорить, налоги по факту оплачены да с опозданием но долгов нету на ЕНС положительное сальдо. Как можно оспорить чтобы не штрафовали?