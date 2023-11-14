Какие проводки надо сделать по давальческому сырью и как отразить его в акте КС-2

Проводки у подрядчика будут такие:
Проводка
Хозяйственная операция
Д10.7 — К10.8
Материалы переданы субподрядчику по накладной М-15
Д20 — К60
Приняты результата работ, выполненных из этих материалов по акту КС-2
Д19 — К60
Отражен НДС по счету-фактуре субподрядчика
Д68.2 — К19
НДС принят на вычет
Д20 — К10.7
Использованные субподрядчиком материалы списаны на стоимость принятых от него работ на основании отчета
Проводки у субподрядчика будут такие:
Проводка
Хозяйственная операция
Д003
Материалы получены от подрядчика по накладной М-15
Д62 – К90.1
Сданы подрядчику результаты работ, выполненных из этих материалов по акту КС-2
Д90.3 – К68.02
Начислен НДС по сданным работам
К003
Списаны давальческие материалы на основании отчета
Что касается отражения давальческих материалов в форме КС-2, то здесь могут быть варианты:
не отражать давальческие материалы вообще, они будут только в отчете о давальческих материалах;
отражать давальческие материалы с нулевой стоимостью;
отражать давальческие материалы со стоимостью, а затем вычесть ее при формировании итоговой суммы.
Какие формы КС нужно оформлять в строительных компаниях
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