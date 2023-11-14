«Тинькофф» запустил денежные переводы в тайских батах через систему SWIFT

Физические лица могут переводить средства в банки Таиланда. С премиальных клиентов «Тинькофф» не будет брать комиссию, а с остальных удержит около 1 780 рублей.

Банк «Тинькофф» предлагает физическим лицам переводить деньги в тайских батах через международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT. Об этом пишет «РБК».

Совершать переводы можно через приложение или личный кабинет на сайте банка. Для премиальных клиентов операция бесплатна, а остальным придется заплатить комиссию в размере 700 бат (около 1 780 рублей).

В любой банк Таиланда можно перевести не больше 50 тыс. бат в сутки или до 127 тыс. рублей.

Для Kbank есть свои лимиты: 300 тыс. бат в сутки или около 763 тыс. рублей.

Сейчас клиентам «Тинькофф» доступны переводы в 36 стран, по системе SWIFT можно отправить деньги по 33 направлениям. Например, в банки Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вануату, Казахстана, Гонконга, Китая, Киргизии, Пуэрто‑Рико, Таджикистана, Таиланда, Турции и Узбекистана.

Банк «Тинькофф» находится под санкциями США, Евросоюза и Канады, но от системы SWIFT не отключался. Для этого нужно отдельное решение ЕС.