Бизнес сообщил о «круговороте рублей»

Компании покупают за рубежом на рубли валюту, чтобы затем в России вновь продать ее за рубли.

Бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому, запущенному в октябре указом президента, механизму. Ключевой вопрос — как поступать с рублями, которые приходят от покупателей на зарубежные счета, сообщают «Ведомости».

Сейчас правила трактуются таким образом, что экспортерам нужно по крайней мере часть таких доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке.

Подход к возврату рублевых доходов возник из формулировок постановления правительства, которое разъясняет принципы нового механизма. Там говорится о том, что компаниям нужно продавать на валютном рынке 90% валюты, зачисленной на счета в российских банках, но не менее половины общей суммы «денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров».

Представитель Минфина сообщил, что новые правила действительно предполагают обмен рублей на валюту (за рубежом) и обратно (в России).