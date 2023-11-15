Права потребителей

Центробанк разоблачил конторы, которые маскируются под ломбарды и выдают займы

Деятельность легальных ломбардов контролирует ЦБ, регулятор устанавливает допустимые процентные ставки и требует страховать заложенное имущество. Незаконные конторы этого не делают и заключают договор займа вместо документов о хранении вещей.
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Банк России обнаружил нелегальную схему получения займов. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Компании маскируются под ломбарды и под видом оказания услуг по хранению имущества на самом деле выдают займы под залог. Они подменяют договоры займа договорами хранения.

Такие организации не входят в государственный реестр ломбардов, не соблюдают законодательные требования и не подчиняются Центробанку. Это может привести к нарушению прав потребителей.

Банк России считает эту практику незаконной и вносит сведения о лжеломбардах в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а также информирует о выявленных случаях правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

Проценты по нелегальным займам могут существенного превышать установленные регулятором значения.

Также имущество, которое клиенты передают таким компаниям, не страхуется, хотя это обязательное требования для ломбардов. Поэтому нет гарантии, что потребитель получит свои деньги от продажи заложенных вещей.

Центробанк предупреждает, что нужно проверять, состоит ли компания в государственном реестре ломбардов, а также обращать внимание на документы. Легальный ломбард предоставляет договор займа в форме залогового билета.

Комментарии

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