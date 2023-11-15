Как создать уведомление в МВД по иностранным сотрудникам в 1С:Бухгалтерии и 1С:ЗУП

Работодатель должен сообщать МВД о заключении или расторжении трудовых договоров с иностранными сотрудниками. Подготовить уведомление быстро можно в 1С.

В программах 1С:Бухгалтерия 8 начиная с версии 3.0.143 и в 1С:ЗУП 8 появилась возможность подготовить уведомления в МВД по иностранным сотрудникам. Об этом сказано на сайте информационной системы 1С.

Документы заполняются тогда, когда работодатель принимает на работу или увольняет иностранцев, а также если заключает с ними гражданско-правовой договор на выполнение работ/услуг или договор подряда.

Сдать уведомление нужно не позже трех рабочих дней с момента заключения или расторжения договора.

Сформировать документ можно в программе 1С:ЗУП. Для этого в разделах «Кадры» — «Все кадровые приказы» на основании приказа на прием или увольнение можно сформировать «Уведомление о заключении договора с иностранным гражданином».

Если у вас с иностранцем заключен договор ГПХ, то получить форму можно в разделе «Зарплата» — «Договоры».

В программе 1С:Бухгалтерия тоже можно оформить уведомление. Зайдите в меню «Сотрудники» — «Кадры» (в полном интерфейсе «Зарплата и кадры» — «Кадры» — «Кадровые документы»).

Сведения в уведомлении заполняются автоматически на основании данных по организации и иностранному сотруднику.

Чтобы изменить автоматически заполненные строки о компании нужно перейти в раздел «Настройка» — «Организации». Для корректировки информации о сотруднике откройте в разделе «Кадры» вкладку «Физические лица».

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