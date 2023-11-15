ФНС будет требовать страновые отчеты с российских «дочек» международных холдингов

ФНС опубликовала проект приказа, в котором указано, что 22 государства не исполняют обязанности по автоматическому обмену страновыми отчетами.
В перечень вошли Австралия, Австрия, Бельгия, Бермуды, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Финляндия, Франция, Швеция и Япония.
Если головная организация российской компании находится в одной из этих стран, то ФНС начнет направлять требования о предоставлении странового отчета дочерней организации, которая работает в РФ.
Логично, что приказ разработан в связи с имеющимися трудностями в обмене страновыми отчетами: в новых реалиях ФНС перекладывает на российских налогоплательщиков бремя сбора существенного объема информации по зарубежному контуру, — сказала «Коммерсанту» партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Ольга Плетнева.
Теперь у международных холдингов появится дополнительная административная нагрузка, поскольку страновые отчеты придется переработать под требования налогового законодательства РФ.
Комментарии