ФНС будет требовать страновые отчеты с российских «дочек» международных холдингов

Из-за того, что налоговая больше не может автоматически получать страновые отчеты от международных групп компаний, эта ответственность ляжет на дочерние организации холдингов, которые находятся в РФ.

ФНС опубликовала проект приказа, в котором указано, что 22 государства не исполняют обязанности по автоматическому обмену страновыми отчетами.

В перечень вошли Австралия, Австрия, Бельгия, Бермуды, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Финляндия, Франция, Швеция и Япония.

Если головная организация российской компании находится в одной из этих стран, то ФНС начнет направлять требования о предоставлении странового отчета дочерней организации, которая работает в РФ.

Логично, что приказ разработан в связи с имеющимися трудностями в обмене страновыми отчетами: в новых реалиях ФНС перекладывает на российских налогоплательщиков бремя сбора существенного объема информации по зарубежному контуру, — сказала «Коммерсанту» партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Ольга Плетнева.

Теперь у международных холдингов появится дополнительная административная нагрузка, поскольку страновые отчеты придется переработать под требования налогового законодательства РФ.