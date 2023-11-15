Путин освободил от НДФЛ региональные премии, гранты и единовременные выплаты за награды

С 1 января 2024 года получатели грантов, участники соревнований и награжденные государственными орденами не будут платить НДФЛ с единовременных выплат, премий и подарков.

Президент Владимир Путин подписал закон, который с 1 января 2024 года освобождает от НДФЛ региональные и местные гранты, премии и единовременные выплаты за государственные награды.

Теперь НДФЛ не будут облагать доходы участников местных и региональных соревнований, полученные от грантов, премий, призов и подарков.

От налога также освободили компенсацию стоимости проезда к месту проведения соревнований, затраты на питание и проживание.

НДФЛ не будут удерживать с единовременных денежных выплат, которые идут вместе с получением ордена «Родительская слава», а также с присвоением звания «Мать-героиня».

Раньше от НДФЛ были освобождены только получатели президентских и федеральных грантов.