Депутаты хотят увеличить размер пенсии почтальонов в сельской местности

В Госдуму внесли законопроект, который будет гарантировать повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии сотрудникам почтовой связи в сельской местности.
Авторы законопроекта отмечают, что уровень зарплаты сельских почтальонов невысокий, поэтому они не смогут получать хорошее пенсионное обеспечение.
Сейчас пенсионное законодательство предусматривает повышенные выплаты для жителей села с длительным стажем работы в сельском хозяйстве.
Следует отметить, что в подобных условиях находятся не только сельскохозяйственные работники, но и сельские почтальоны, которые вынуждены выполнять свои обязанности по доставке корреспонденции и доставке пенсий, пособий и иных выплат, несмотря на плохие погодные условия, отсутствие автомобильного транспорта, независимо от отдаленности населенного пункта, — говорится в пояснительной записке.
Если изменения в закон «О страховых пенсиях» будут приняты, то они вступят в силу с 1 января 2024 года.
Комментарии1
Людмила М.Бухгалтер
Вот вы серьезно? Депутаты. В селах все закрывают. Ничего не осталось. Ни почты ни пенсионеров.