Государственные пенсии

Депутаты хотят увеличить размер пенсии почтальонов в сельской местности

Сотрудники почты в селах получают низкую зарплату, которая не сможет им гарантировать хорошие пенсионные выплаты. Поэтому для них собираются повысить фиксированные выплаты к страховой пенсии.
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В Госдуму внесли законопроект, который будет гарантировать повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии сотрудникам почтовой связи в сельской местности.

Авторы законопроекта отмечают, что уровень зарплаты сельских почтальонов невысокий, поэтому они не смогут получать хорошее пенсионное обеспечение.

Сейчас пенсионное законодательство предусматривает повышенные выплаты для жителей села с длительным стажем работы в сельском хозяйстве.

Следует отметить, что в подобных условиях находятся не только сельскохозяйственные работники, но и сельские почтальоны, которые вынуждены выполнять свои обязанности по доставке корреспонденции и доставке пенсий, пособий и иных выплат, несмотря на плохие погодные условия, отсутствие автомобильного транспорта, независимо от отдаленности населенного пункта, — говорится в пояснительной записке.

Если изменения в закон «О страховых пенсиях» будут приняты, то они вступят в силу с 1 января 2024 года.

Комментарии

1
  • Логотип Ludmila2505
    Ludmila2505
    4 минуты назад

    Людмила М.Бухгалтер

    Вот вы серьезно? Депутаты. В селах все закрывают. Ничего не осталось. Ни почты ни пенсионеров. 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип buh_1698678743
buh_1698678743
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