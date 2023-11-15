Черная и белая бухгалтерия. Почему эти понятия уже не актуальны, а для бухгалтера — опасны

Вести две бухгалтерии — одну для ФНС, другую для себя — это прямо хобби какое-то у директоров. Давно пора уже убедить их, что в этом нет необходимости.

Использовать старые методы оптимизации, часто связанные с нарушением закона, уже не комильфо. Налоговики знают все схемы и если почему-то еще не пришли именно к вам, так это дело времени. Проверка, скорее всего, случиться тогда когда вы ее совсем не ожидаете.

Но самая большая ошибка — это делить бухгалтерию на черную и белую. Это уже понятия-атавизмы. Бухгалтерия по определению белая, в ней должны фигурировать все доходы и расходы компании. Просто некоторые из них будут приниматься для целей налогообложения, а некоторые нет.

А вот вести планирование и оптимизироваться нужно с помощью управленческого учета.

Черную бухгалтерию можно с успехом оставить где-нибудь на задворках 90-х годов. Кроме того, ни один современный бухгалтер не должен идти на риск субсидиарки и соглашаться на ведение всяких незаконных схем.

Например, основанием привлечение бухгалтера к ответственности может стать тот факт, что он сознательно искажал отчетность или извлекал выгоду из недобросовестных действий.

Зарабатывать на оптимизации можно и по-другому!