Черная и белая бухгалтерия. Почему эти понятия уже не актуальны, а для бухгалтера — опасны

Использовать старые методы оптимизации, часто связанные с нарушением закона, уже не комильфо. Налоговики знают все схемы и если почему-то еще не пришли именно к вам, так это дело времени. Проверка, скорее всего, случиться тогда когда вы ее совсем не ожидаете.
Но самая большая ошибка — это делить бухгалтерию на черную и белую. Это уже понятия-атавизмы. Бухгалтерия по определению белая, в ней должны фигурировать все доходы и расходы компании. Просто некоторые из них будут приниматься для целей налогообложения, а некоторые нет.
А вот вести планирование и оптимизироваться нужно с помощью управленческого учета.
Черную бухгалтерию можно с успехом оставить где-нибудь на задворках 90-х годов. Кроме того, ни один современный бухгалтер не должен идти на риск субсидиарки и соглашаться на ведение всяких незаконных схем.
Например, основанием привлечение бухгалтера к ответственности может стать тот факт, что он сознательно искажал отчетность или извлекал выгоду из недобросовестных действий.
Зарабатывать на оптимизации можно и по-другому!
Предлагаем бухгалтерам освоить курс «Управленческий учет для бухгалтера с нуля до работы в 1С, Excel и финансового планирования», который научит вас плавильному планированию и оптимизации расходов.
Вы поможете директору найти реальные источники убытков и принять верные управленческие решения. Такие навыки хорошо оплачиваются.
Успейте получить ценные знания со скидкой от 4 990 рублей!
Вы можете выбрать один из двух тарифов: онлайн-курс с самостоятельным обучением за 4 990 рублей или продвинутый курс повышения квалификации с поддержкой преподавателя за 16 490 рублей.
По окончанию курсов вы получите практические навыки работы с управленческой отчетностью, научитесь финансовому и управленческому учету, основам бюджетирования разными инструментами и внедрите их в работу в своей компании.
Комментарии