Земельный налог

Арендаторы не платят земельный налог

Если компания арендует земельный участок, она не признается налогоплательщиком земельного налога.
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Об этом сообщает ФНС в письме от 08.11.2023 № БС-3-21/14515@.

Плательщиками земельного налога признаются организации и физлица, владеющие земельным участком:

  • на праве собственности;

  • на праве постоянного (бессрочного) пользования;

  • на праве пожизненного наследуемого владения.

Напомним, земельный налог начисляют налоговики и направляют сообщения о сумме налога. Если компания не согласна с суммой, она может направить в ИФНС пояснения. Недавно форма пояснения изменилась. Об этом мы рассказывали тут.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Земельный налог

    Арендаторы не платят земельный налог

    Если компания арендует земельный участок, она не признается налогоплательщиком земельного налога.

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