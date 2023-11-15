Арендаторы не платят земельный налог

Об этом сообщает ФНС в письме от 08.11.2023 № БС-3-21/14515@.
Плательщиками земельного налога признаются организации и физлица, владеющие земельным участком:
на праве собственности;
на праве постоянного (бессрочного) пользования;
на праве пожизненного наследуемого владения.
Напомним, земельный налог начисляют налоговики и направляют сообщения о сумме налога. Если компания не согласна с суммой, она может направить в ИФНС пояснения. Недавно форма пояснения изменилась. Об этом мы рассказывали тут.
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