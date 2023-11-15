Когда компания начнет платить налог на имущество

Речь идет о налоге на имущество организаций, который считают по кадастровой стоимости.
Разъяснение дает Минфин в письме от 13.10.2023 № 03-05-05-01/97423.
Объектом обложения налогом на имущество организаций признается недвижимость, принадлежащая организация:
на праве собственности;
на праве хозяйственного ведения;
полученная по концессионному соглашению.
Право собственности на недвижимость возникает у организации с момента госрегистрации соответствующих прав на это имущество.
Таким образом, от даты в Росреестре налоговики начнут начислять налог.
Напомним, что по годовому налогу на имущество, который считают по кадастровой стоимости, нужно сдавать уведомление по ЕНП. Подробно об этом мы рассказывали здесь.
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