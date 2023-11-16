Треть российских предпринимателей размещают рекламу в запрещенных соцсетях

Уход зарубежных рекламных сервисов и соцсетей не остановил треть (34%) компаний от размещения рекламы на этих площадках, пишут «Известия».
Чаще всего они покупают рекламу в Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) — 45% и 40% соответственно, а также TikTok (37%). Четверть по-прежнему пользуется рекламными услугами Google Ads (27%).
Основными пользователями всех рекламных площадок стали розничная торговля (34%), автомобильная индустрия (24%) и общепит (16%).
Помимо этого, среди российских площадок для продвижения предприниматели чаще всего выбирали «ВКонтакте» (48%), «Яндекс.Директ» (38%) и Avito (28%). Также респонденты выделяли myTarget (22%), Telegram Ads (22%) и Ozon (14%).
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