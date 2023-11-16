Воинский учет

Актуальные штрафы по воинскому учету для работодателей. Забирайте табличку

С 1 октября существенно выросли штрафы для работодателей, нарушающих порядок ВУ. Их много, запомнить все невозможно. Для вашего удобства собрали все в одном месте.
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Список действующих штрафы за ошибки и недочеты в вопросах воинского учета с 01.10.2023 пополнился новыми видами (закон от 31.07.2023 № 404-ФЗ). 

Какие штрафы действуют для работодателей с 1 октября 2023 года  

Состав правонарушения

Штраф для руководителей или ответственных за учет

Штраф для малых предприятий

Штраф для средних и крупных организаций

Законодательная база

Не сдали список сотрудников, которые подлежат первоначальной постановке на учет

40 000–50 000 руб.

175 000–200 000 руб.

350 000–400 000 руб.

ст. 21.1 КоАП

Сотруднику пришла повестка, но вы не сообщили о ней или не дали сходить в военкомат

40 000–50 000 руб.

175 000–200 000 руб.

350 000–400 000 руб.

ст. 21.2 КоАП

Не предоставили сведения для учета

40 000–50 000 руб.

ст. 21.4 КоАП

Не обеспечили своевременную явку сотрудников на сборные пункты при мобилизации

60 000–80 000 руб.

200 000–250 000 руб.

400 000–500 000 руб.

ст. 19.38 КоАП

Не организовали поставку техники на сборные пункты в соответствии с планами мобилизации

60 000–80 000 руб.

200 000–250 000 руб.

400 000–500 000 руб.

ст. 19.38 КоАП

Не сдали иные обязательные сведения или информацию по учету.

300–500 руб.

3000–5000 руб.

ст. 19.7 КоАП

По мнению экспертов, у военкоматов сейчас огромная нагрузка, поэтому ожидать массовых штрафов пока не стоит.

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