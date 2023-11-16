Актуальные штрафы по воинскому учету для работодателей. Забирайте табличку

Список действующих штрафы за ошибки и недочеты в вопросах воинского учета с 01.10.2023 пополнился новыми видами (закон от 31.07.2023 № 404-ФЗ).

Какие штрафы действуют для работодателей с 1 октября 2023 года

Не сдали иные обязательные сведения или информацию по учету.

Не организовали поставку техники на сборные пункты в соответствии с планами мобилизации

Не обеспечили своевременную явку сотрудников на сборные пункты при мобилизации

Не предоставили сведения для учета

Сотруднику пришла повестка, но вы не сообщили о ней или не дали сходить в военкомат

Не сдали список сотрудников, которые подлежат первоначальной постановке на учет

Штраф для средних и крупных организаций

Штраф для руководителей или ответственных за учет

По мнению экспертов, у военкоматов сейчас огромная нагрузка, поэтому ожидать массовых штрафов пока не стоит.

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