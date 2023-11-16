«Яндекс.Маркет» открыл бесплатный доступ к статистике по поисковым запросам покупателей

У продавцов Яндекс.Маркет появился бесплатный инструмент для развития своего бизнеса — доступ к статистики по поисковику. Он устроен как «Вордстат» — инструмент, который показывает статистику запросов в поиске «Яндекса», сообщает Lenta.ru.
Отчет «Маркета» поможет выявить предпочтения покупателей на торговой площадке: проанализировать популярность запросов, узнать топ самых частых запросов в разных категориях товаров. Другой инструмент — «Конкурентная позиция» — поможет отслеживать конкуренцию и анализировать свою позицию на рынке.
Ожидается, что инструмент позволит продавцам понять, какими еще товарами пополнить свой ассортимент.
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