«Яндекс.Маркет» открыл бесплатный доступ к статистике по поисковым запросам покупателей

Все продавцы Яндекс.Маркет теперь имеют возможность бесплатно получить доступ к статистике поисковых запросов покупателей.

У продавцов Яндекс.Маркет появился бесплатный инструмент для развития своего бизнеса — доступ к статистики по поисковику. Он устроен как «Вордстат» — инструмент, который показывает статистику запросов в поиске «Яндекса», сообщает Lenta.ru.

Отчет «Маркета» поможет выявить предпочтения покупателей на торговой площадке: проанализировать популярность запросов, узнать топ самых частых запросов в разных категориях товаров. Другой инструмент — «Конкурентная позиция» — поможет отслеживать конкуренцию и анализировать свою позицию на рынке.

Ожидается, что инструмент позволит продавцам понять, какими еще товарами пополнить свой ассортимент.