В Госдуме предлагают отменить патентную систему трудоустройства мигрантов

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предлагает отменить патентную систему привлечения иностранной рабочей силы и заменить ее разрешением на работу. А вместо оплаты стоимости патента с мигрантов предлагается взимать 13% НДФЛ, пишут «Известия».

Один из авторов законопроекта — Сергей Миронов отметил, что сегодня в зависимости от региона стоимость патента варьируется от 2724 рублей до 10 929 рублей в месяц, и эти средства полностью зачисляются в региональный бюджет.

«В случае отмены патентной системы все иностранные трудовые мигранты будут обязаны платить полные суммы НДФЛ, предусмотренные для всех граждан нашей страны. В итоге суммы поступлений с мигрантов окажутся выше, чем те средства, которые они платят по фиксированным ставкам. Это означает, что мигранты лишаться необоснованных налоговых преференций, которые де-факто существуют в настоящее время», — отметил парламентарий.

Как пример, он привел столичный регион, где патент стоит 6600 рублей, и для государства он окупается при заработной плате 50 769,23 рубля в месяц. В то же время, надо учитывать, что средняя зарплата мигрантов в столичном строительном секторе составляет около 80 тыс. рублей, и сумма патента меньше, чем те деньги, которые бюджет мог бы получить, если бы мигрант платил налоги.