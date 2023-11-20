Как считать ежемесячные авансы по налогу на прибыль: таблица

Разъяснение дает ФНС в письме от 31.10.2023 № 03-03-06/1/103764.
В частности, сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в 3 квартале, принимается равной 1/3 разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам 1 квартала.
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна нулю, ежемесячных авансов не будет.
Смотрите в таблице, как считать ежемесячные авансы по налогу на прибыль.
Период
строка 290 листа 02
строка 300 листа 02
строка 310 листа 02
1 квартал (ежемесячные авансы на 2 квартал)
= стр.180
= стр. 190
= стр. 200
полугодие
(ежемесячные авансы на 3 квартал)
= стр.180 – стр.180 декларации за 1 квартал
= стр.190 – стр.190 декларации за 1 квартал
= стр.200 – стр.200 декларации за 1 квартал
9 месяцев
(ежемесячные авансы на 4 квартал и 1 квартал следующего года)
= стр.180 – стр.180 декларации за полугодие
= стр.190 – стр.190 декларации за полугодие
= стр.200 – стр.200 декларации за полугодие
В годовой декларации авансы не рассчитываются. Авансы на 1 квартал следующего года отражаются в декларации за 9 месяцев.
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