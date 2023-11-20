Как считать ежемесячные авансы по налогу на прибыль: таблица

Разъяснение дает ФНС в письме от 31.10.2023 № 03-03-06/1/103764.

В частности, сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в 3 квартале, принимается равной 1/3 разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам 1 квартала.

Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна нулю, ежемесячных авансов не будет.

Смотрите в таблице, как считать ежемесячные авансы по налогу на прибыль.

(ежемесячные авансы на 4 квартал и 1 квартал следующего года)

В годовой декларации авансы не рассчитываются. Авансы на 1 квартал следующего года отражаются в декларации за 9 месяцев.

Как правильно заполнять декларацию по налогу на прибыль

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