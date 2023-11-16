Когда курсы повышения квалификации надо вписать в трудовую книжку

В старых правилах заполнения трудовых книжек была норма про внесение записи об обучении на курсах по повышению квалификации, по переквалификации и подготовке кадров. Но те правила отменили с 2021 года и в новых правилах такой нормы нет.

То есть, работодатель не обязан вносить запись о времени обучения работника на курсах повышения квалификации.

Вместе с тем, в правилах сказано, что если работнику присваивается новый разряд, класс, категория, классный чин, то об этом производится запись.

Правила заполнения трудовых книжек утверждены приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.

Установление работнику второй и последующей профессии, специальности или квалификации отмечается в трудовой книжке с указанием разрядов, классов или иных категорий этих профессий, специальностей или уровней квалификации.

Таким образом, в трудовую книжку вносят запись о повышении квалификации, если работнику присвоен более высокий разряд, класс, категория, классный чин, уровень.

Вносить запись должен тот работодатель, в период работы у которого человек учился на курсах.

Если же он не внес такую запись, а человек уже уволился и связи с бывшей работой уже нет, то внести такую запись может новый работодатель.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 09.11.2023 № ПГ/23192-6-1.