Минцифры изменит условия выдачи грантов для IT-проектов

Компании будут получать деньги на разработку особо значимых проектов не сразу, а в несколько этапов. Бизнесу придется вкладывать не 20%, а 50%.

Минцифры подготовили проект постановления правительства, по которому изменится механизм предоставления грантов. Изменения затронут IT-проекты и особо значимых проектов (ОЗП). Об этом пишет «Коммерсант».

Теперь разработчики IT-проектов смогут получать гранты, если размер финансирования не превышает 500 млн рублей.

Правкомиссия по цифровому развитию утвердит перечень ОЗП. Если технологические решения окажутся в списке, то компания может претендовать на получение гранта. Его размер будет не больше 6 млрд рублей.

Раньше гранты на ОЗП одобряли по упрощенной процедуре, поскольку такие разработки были в большем приоритете, чем обычные IT-проекты.

Сейчас размер субсидий из бюджета, который получает Российский фонд информационных технологий (РФИТ), не позволит обеспечивать одновременное финансирование и ОЗП, и IT-проектов. Поэтому, если сумма гранта превысит 500 млн рублей, фонд будет предоставлять средства поэтапно.

Получатели грантов должны вложить в финансирование своих проектов не 20%, а уже 50%. Подобные правила работали в 2021 году.

Российские аналоги представлены уже для 90% решений. Эти условия позволяют вернуться к правилам субсидирования, действовавшим в 2021 году, — сказали в Минцифры.

В 2023 году РФРИТ одобрил гранты для семи ОЗП на сумму 5,1 млрд рублей, до конца года будет выделено еще 200 млн рублей на два проекта.