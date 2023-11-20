Нужно ли вставать на учет в военкомат, если в компании нет военнообязанных сотрудников

С 1 октября штраф за непредставление информации для первоначальной постановки граждан на учет (ст. 21.1 КоАП, в ред. от 01.10.2023) составляет:
для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей
для организаций — от 350 000 до 400 000 рублей.
Вставать на воинский учет нужно даже тем компаниям, в которых трудятся негодные к службе мужчины и невоеннообязанные женщины. Вести воинский учет теперь обязанность всех без исключения организации.
В законе не сказано, что работодатели с невоеннообязанным персоналом имеют право не отчитываться в военкоматы.
Однако комиссариаты сейчас завалены работой, поэтому конкретику лучше уточнить в военкомате по месту нахождения организации.
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