Нужно ли вставать на учет в военкомат, если в компании нет военнообязанных сотрудников

Организациям придется вставать на воинский учет, даже если в них работают негодные к воинской службе мужчины и невоеннообязанные женщины.

С 1 октября штраф за непредставление информации для первоначальной постановки граждан на учет (ст. 21.1 КоАП, в ред. от 01.10.2023) составляет:

для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей

для организаций — от 350 000 до 400 000 рублей.

Вставать на воинский учет нужно даже тем компаниям, в которых трудятся негодные к службе мужчины и невоеннообязанные женщины. Вести воинский учет теперь обязанность всех без исключения организации.

В законе не сказано, что работодатели с невоеннообязанным персоналом имеют право не отчитываться в военкоматы.

Однако комиссариаты сейчас завалены работой, поэтому конкретику лучше уточнить в военкомате по месту нахождения организации.