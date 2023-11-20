НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

НДС в онлайн-торговле между странами ЕАЭС будут платить по месту продажи товаров

Физические лица, которые через интернет продают товары в странах ЕАЭС, смогут в упрощенном порядке встать на налоговый учет в стране реализации продукции.
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла новый механизм налогообложения в трансграничной электронной торговле для физических лиц. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на представителя ЕЭК Ию Малкину.

В настоящий момент согласованы концептуальные подходы налогообложения при электронной торговле товарами физическим лицам, — сказала Ия Малкина.

Физические лица, которые занимаются онлайн-торговлей, будут платить НДС по месту продажи товара. Налогоплательщик сможет через интернет в упрощенном порядке встать на учет в этой стране.

Операторы электронной площадки, через которую продаются товары, будут обязаны исчислять и уплачивать НДС.

Документ полностью готов и ждет, пока его подпишут представители ЕАЭС.

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