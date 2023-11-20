НДС в онлайн-торговле между странами ЕАЭС будут платить по месту продажи товаров

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла новый механизм налогообложения в трансграничной электронной торговле для физических лиц. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на представителя ЕЭК Ию Малкину.
В настоящий момент согласованы концептуальные подходы налогообложения при электронной торговле товарами физическим лицам, — сказала Ия Малкина.
Физические лица, которые занимаются онлайн-торговлей, будут платить НДС по месту продажи товара. Налогоплательщик сможет через интернет в упрощенном порядке встать на учет в этой стране.
Операторы электронной площадки, через которую продаются товары, будут обязаны исчислять и уплачивать НДС.
Документ полностью готов и ждет, пока его подпишут представители ЕАЭС.
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